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Газета "Кишиневские новости"

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Принуждение  к порядку и к ответственности оправдано

24 марта
21:42 2020
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Экс-министр Валерий Плешка о привлечении армии к правопорядку

Власти страны приняли решение расширить режим ЧП с 25 марта и привлечь военнослужащих к охране общественного порядка. Ужесточение будет заключаться в запрете на посещение парков и других публичных мест. В связи с этим комментарий для eNews сделал Валерий Плешка, экс-министр обороны РМ.

«Это нормально, когда привлекают армию для соблюдения правопорядка. Считаю, что даже раньше надо было это сделать. Я за сильную руку. И не вижу ничего из ряда вон выходящего. Это всегда было в чрезвычайных ситуациях: наводнения, землетрясения. Люди в форме, как правило, дисциплинируют население. Если надо сидеть дома, значит надо, а не болтаться, где попало. Я помню, что несколько лет назад даже хотели изменить законодательство в вопросах поддержания конституционного порядка. Да, есть свобода, но есть и ситуации, когда надо кого-то принуждать к порядку и к ответственности», – уверен Плешка.

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