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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Что пытался скрыть директор Республиканской больницы?

24 марта
21:40 2020
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У четырех сотрудников Республиканской больницы подозревают коронавирус

Врач, две медсестры и нянечка уже сдали анализы на COVID-19. Как сообщили в Минздраве, директор больницы, нарушив предписание информировать ведомство и Национальное агентство общественного здоровья, принял решение провести анализы в одной из частных клиник.

«Тесты не проводились в лаборатории Национального агентства общественного здоровья и не были включены в число 15 случаев, подтвержденных вчера. Состояние здоровья медицинских работников удовлетворительное», – указано в сообщении пресс-службы минздрава.

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