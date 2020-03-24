У четырех сотрудников Республиканской больницы подозревают коронавирус

Врач, две медсестры и нянечка уже сдали анализы на COVID-19. Как сообщили в Минздраве, директор больницы, нарушив предписание информировать ведомство и Национальное агентство общественного здоровья, принял решение провести анализы в одной из частных клиник.

«Тесты не проводились в лаборатории Национального агентства общественного здоровья и не были включены в число 15 случаев, подтвержденных вчера. Состояние здоровья медицинских работников удовлетворительное», – указано в сообщении пресс-службы минздрава.