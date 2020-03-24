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Газета "Кишиневские новости"

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До 1 июня вводится мораторий на проведение проверок

24 марта
14:59 2020
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Контролировать будут только цены

Решение было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям в связи с введенным в стране чрезвычайным положением. До 1 июня запрещены контрольные инспекции у предпринимателей, за исключением проверок механизма формирования цен.

Также в перечень исключений входит проверка, осуществляемая в рамках уголовного дела Национальным банком, Счетной палатой, Национальной комиссией по финансовым рынкам, уполномоченными органами по управлению системой социальных выплат.

Мораторий также не применяется в случаях, когда констатируется наличие инцидента или обстоятельств, которые привели к нему.

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