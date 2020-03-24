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Газета "Кишиневские новости"

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Граждан России и Молдовы эвакуируют спецрейсом Москва – Кишинев

24 марта
12:44 2020
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Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым

Додон выразил российскому руководству благодарность за готовящуюся отправку в Кишинев партии медицинской помощи в виде тестов, медикаментов и оборудования.

«Кроме того, поблагодарил Российскую Федерацию за выполнение обещания о предоставлении в ближайшее время Республике Молдова кредита в размере 200 млн евро на ремонт дорог. Российская сторона уже внесла соответствующие изменения в бюджет на 2020 год, и молдавские власти в скором времени внесут такие же изменения в бюджет нашей страны», – отметил президент.

Стороны обсудили проблему эвакуации граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Молдова и изъявивших желание вернуться домой.

«Заверил господина Васнецова в готовности молдавского руководства оказать всю необходимую помощь для организации специальных авиарейсов и в то же время обратился к российской стороне с просьбой обеспечить доставку граждан Республики Молдова из Москвы в Кишинев теми же рейсами», – заявил Игорь Додон.

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