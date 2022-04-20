На сегодняшний день в стране 503763 человека прошли лечение и 11487 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 20 апреля в Молдове подтверждены 516699 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 875 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1095 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 234 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 39 в крайне тяжелом состоянии (5 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).