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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 20 апреля 503763 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 20 апреля 503763 излечившихся
20 апреля
09:32 2022
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На сегодняшний день в стране 503763 человека прошли лечение и 11487 умерли от инфекции COVID-19.
На утро 20 апреля в Молдове подтверждены 516699 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 875 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 1095 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 234 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 39 в крайне тяжелом состоянии (5 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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Ирина Нам

Ирина Нам

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