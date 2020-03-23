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Газета "Кишиневские новости"

В мире

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У маршала Жукова появилась копия

23 марта
21:40 2020
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В Москве на Манежной площади установлен новый памятник маршалу Жукову. Вернее, его почти точная копия.

Памятник выдающемуся полководцу был установлен на этом месте в 1995 году, к полувековому юбилею Победы. И за четверть века скульптура под влиянием природных явлений пострадала. К 75-летию Великой Победы монумент решено было отреставрировать. Но, чтобы постамент не пустовал, скульптуру на время реставрации было решено заменить копией, сообщает РИА Новости.  Когда маршал вернется на свое место, копии тоже найдут применение. Она украсит собой какой-нибудь из столичных парков или площадь в одном из российских городов. Решение об этом будет приниматься на уровне правительства России.

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