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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Китай оказывает Молдове гуманитарную помощь

Китай оказывает Молдове гуманитарную помощь
23 марта
20:13 2020
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Президент провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране Чжаном Инхуном.

В ходе беседы прошел обмен мнениями о нынешнем этапе молдавско-китайских отношений, а также о ситуации с пандемией коронавируса нового типа.

«Подчеркнул, что гуманитарная помощь, которая скоро прибудет в Молдову из КНР, будет состоять из примерно трех тонн медикаментов, необходимых медицинских материалов и оборудования, включая 100 тысяч защитных респираторов, более 2500 тестов для диагностики заболевания и т.д. Эта помощь крайне важна сейчас, в рамках мер, предпринимаемых властями Республики Молдова в борьбе с пандемией вируса COVID-19», отметил президент Игорь Додон.

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