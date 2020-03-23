Понедельник, 23 марта 2020, 23:51

Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

Назад на главную Подписаться на RSS

В Техническом университете не обнаружено новых заболеваний COVID-19

23 марта
20:10 2020
Версия для печати Поделиться

Министр здравоохранения сообщила, что среди студентов Технического университета нет новых случаев заболевания COVID-19. Об этом Виорика Думбрэвяну рассказала после заседания Единого командного центра.

«Сегодня мы взяли  анализы у студентов Технического университета, не обнаружив новых случаев среди студентов. Однако, предпринятые меры остаются проактивными, чтобы предупредить заражение других лиц»,  – заявила Думбрэвяну  Напомним, что в одном из общежитий ВУЗа введен карантин после того как у одной из студенток был выявлен коронавирус. Власти сегодня ввели новые меры по предупреждению распространения заболевания в студенческих общежитиях.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,90–0,19%
EUR19,20+0,19%
GBP20,62–1,05%
UAH0,65–0,35%
RON3,96+0,20%
RUB0,22–0,06%

Курсы валют в MDL на 23.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд