Министр здравоохранения сообщила, что среди студентов Технического университета нет новых случаев заболевания COVID-19. Об этом Виорика Думбрэвяну рассказала после заседания Единого командного центра.

«Сегодня мы взяли анализы у студентов Технического университета, не обнаружив новых случаев среди студентов. Однако, предпринятые меры остаются проактивными, чтобы предупредить заражение других лиц», – заявила Думбрэвяну Напомним, что в одном из общежитий ВУЗа введен карантин после того как у одной из студенток был выявлен коронавирус. Власти сегодня ввели новые меры по предупреждению распространения заболевания в студенческих общежитиях.