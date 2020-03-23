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Газета "Кишиневские новости"

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ВОЗ, Китай и Россия отправили гуманитарную помощь для Молдовы

23 марта
13:58 2020
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Речь идет о расходных материалах. Президент Игорь Додон сообщил, что в течение ближайших недель в страну поступят партии грузов медицинского назначения, отправленных Всемирной организацией здравоохранения, Китаем и Российской Федерацией. Глава государства сказал, что в них содержаться тесты и необходимые расходные материалы для борьбы с коронавирусом и его распространением. Глава государства уточнил, что ВОЗ осуществляет поставки в нашу страну каждые 2-3 дня.

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