Речь идет о расходных материалах. Президент Игорь Додон сообщил, что в течение ближайших недель в страну поступят партии грузов медицинского назначения, отправленных Всемирной организацией здравоохранения, Китаем и Российской Федерацией. Глава государства сказал, что в них содержаться тесты и необходимые расходные материалы для борьбы с коронавирусом и его распространением. Глава государства уточнил, что ВОЗ осуществляет поставки в нашу страну каждые 2-3 дня.