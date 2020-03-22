Примария Кишинева утвердила кризисный график работы столичного общественного транспорта. Начиная с понедельника, 23 марта, троллейбусы и автобусы будут курсировать с 5.30 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Режим работы маршрутных микроавтобусов будет таким же. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

«Мы хотим обеспечить транспортом граждан, которым необходимо ехать на работу или в больницы. Остальным мы рекомендуем оставаться дома, избегать посещения людных мест и не выходить из дома без необходимости.

Правила поездки в общественном транспорте остаются прежними: соблюдайте социальную дистанцию не менее одного метра, используйте дезинфицирующее средство для рук, установленное во всех транспортных единицах», – отметил градоначальник.

Ион Чебан подчеркнул, что ежедневно предпринимаются все необходимые меры для минимизации риска заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, в том числе COVID-19.