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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Общественный транспорт Кишинева с 23 марта работает по новому графику

22 марта
22:05 2020
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Примария Кишинева утвердила кризисный график работы столичного общественного транспорта. Начиная с понедельника, 23 марта, троллейбусы и автобусы будут курсировать с 5.30 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Режим работы маршрутных микроавтобусов будет таким же. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

«Мы хотим обеспечить транспортом граждан, которым необходимо ехать на работу или в больницы. Остальным мы рекомендуем оставаться дома, избегать посещения людных мест и не выходить из дома без необходимости.

Правила поездки в общественном транспорте остаются прежними: соблюдайте социальную дистанцию не менее одного метра, используйте дезинфицирующее средство для рук, установленное во всех транспортных единицах», – отметил градоначальник.

Ион Чебан подчеркнул, что ежедневно предпринимаются все необходимые меры для минимизации риска заражения инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, в том числе COVID-19.

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