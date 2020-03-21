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Газета "Кишиневские новости"

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Из Тирасполя в Киев и Кишинев только по пропускам

21 марта
21:51 2020
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Все выезжающие из Приднестровья должны получить и предъявить на контрольных пунктах пронумерованные разовые пропуска, сообщается на сайте МВД Приднестровья.

Выдаются необходимые бумаги в Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса. На обратной стороне пропуска указываются паспортные данные водителя, а также всех его пассажиров. Въезжающие в Приднестровье из стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом помещаются в карантин на две недели.

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