Все выезжающие из Приднестровья должны получить и предъявить на контрольных пунктах пронумерованные разовые пропуска, сообщается на сайте МВД Приднестровья.

Выдаются необходимые бумаги в Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса. На обратной стороне пропуска указываются паспортные данные водителя, а также всех его пассажиров. Въезжающие в Приднестровье из стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом помещаются в карантин на две недели.