Это самый низкий показатель за всю историю Молдовы.

Также были снижены ставки по кредитам и депозитам овердрафт до 6,25% и 0,25%, соответственно.

Решение об этом было принято сегодня исполнительным комитетом Национального банка Молдовы. Также были сокращены требования к обязательным резервам – на 2,5 п.п. в молдавских леях и увеличены на 1 п. п. в свободно конвертируемой валюте.

НБМ отмечает, что решение призвано укрепить уровень ликвидности в банковском секторе и поддержать деловое сообщество на фоне развития тенденций в глобальной экономике.

НБМ уточняет, что продолжит мониторинг ситуации, и в случае необходимости предложит стимулирующие меры, чтобы сохранить достаточную ликвидность в банковской системе и обеспечить эффективное проведение монетарной политики.