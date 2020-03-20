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Газета "Кишиневские новости"

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Базовая ставка на банковские кредиты снижена до 3,35%

20 марта
19:22 2020
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Это самый низкий показатель за всю историю Молдовы.

Также были снижены ставки по кредитам и депозитам овердрафт до 6,25% и 0,25%, соответственно.

Решение об этом было принято сегодня исполнительным комитетом Национального банка Молдовы.  Также были сокращены требования к обязательным резервам – на 2,5 п.п. в молдавских леях и увеличены на 1 п. п. в свободно конвертируемой валюте.

НБМ отмечает, что решение призвано укрепить уровень ликвидности в банковском секторе и поддержать деловое сообщество на фоне развития тенденций в глобальной экономике.

НБМ уточняет, что продолжит мониторинг ситуации, и в случае необходимости предложит стимулирующие меры, чтобы сохранить достаточную ликвидность в банковской системе и обеспечить эффективное проведение монетарной политики.

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