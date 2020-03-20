Об этом сообщил президент Игорь Додон, который сослался на отчет Всемирной организации здравоохранения

Глава государства заявил в рамках прямого эфира в ходе передачи «Президент отвечает», что молдавские власти готовы справиться с ситуацией при росте количества заболевших до 1500-2000 человек.

«Мы должны ждать, что число инфицированных вырастет. Мы подготовились для 1500-2000 случаев», – заявил Додон.

Глава государства сообщил, что в кишиневских больницах оборудованы 1500 мест для пациентов, а в районных больницах – еще 1000.