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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Число инфицированных COVID-19 в Молдове может вырасти

20 марта
11:44 2020
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Об этом сообщил президент Игорь Додон, который сослался на отчет Всемирной организации здравоохранения

Глава государства заявил в рамках прямого эфира в ходе передачи «Президент отвечает», что молдавские власти готовы справиться с ситуацией при росте количества заболевших до 1500-2000 человек.

«Мы должны ждать, что число инфицированных вырастет. Мы подготовились для 1500-2000  случаев», – заявил Додон.

Глава государства сообщил, что в кишиневских больницах оборудованы 1500 мест для пациентов, а в районных больницах – еще 1000.

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