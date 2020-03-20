Полицейский, который работал на участке государственной границы, был инфицирован COVID-19

Полицейский, который работал на участке государственной границы, был инфицирован COVID-19. Об этом сообщил президент Игорь Додон в передаче «Президент отвечает», которая транслировалась в прямом эфире.

«Хочу поблагодарить всех врачей, полицейских, которые находятся в первых рядах. Вы знаете, что у нас есть случай заражения полицейского. Он был на границе, встречал наших граждан, которые возвращались домой», – заявил глава государства.

Игорь Додон рассказал, что, по последним данным, зафиксированы 469 человек с подозрением на наличие вируса и 49 человек, у которых COVID-19 обнаружен.