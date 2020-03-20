Виорика Думбрэвяну представила информацию о состоянии пациентов, зараженных вирусом нового типа

В настоящее время в Молдове зафиксированы 49 случаев заболевания COVID-19, из которых 28 импортированы, 21 – местного происхождения.

Согласно информации главы минздрава, из 49 пациентов 7 находятся в тяжелом состоянии, а 32 – в средней стадии тяжести. Среди заболевших и двое детей, состояние которых также средней тяжести.

Виорика Думбрэвяну сообщила, что одна пациентка была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное. В Клинической больнице Минздрава находятся 10 человек. За последние сутки были зарегистрированы 2314 вызовов скорой медпомощи, в 90 случаях речь шла о подозрениях на наличие COVID, из которых 14 вызовов были связаны с детьми.