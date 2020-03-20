Пятница, 20 марта 2020, 15:11

Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

Назад на главную Подписаться на RSS

Как изменилась в Молдове картина с COVID-19 за истекшую ночь?

20 марта
11:42 2020
Версия для печати Поделиться

Виорика Думбрэвяну представила информацию о состоянии пациентов, зараженных вирусом нового типа

В настоящее время в Молдове зафиксированы 49 случаев заболевания COVID-19, из которых 28 импортированы, 21 – местного происхождения.

Согласно информации главы минздрава, из 49 пациентов 7 находятся в тяжелом состоянии, а 32 – в средней стадии тяжести. Среди заболевших и двое детей, состояние которых также средней тяжести.

Виорика Думбрэвяну сообщила, что одна пациентка была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное. В Клинической больнице Минздрава находятся 10 человек. За последние сутки были зарегистрированы 2314 вызовов скорой медпомощи, в 90 случаях речь шла о подозрениях на наличие COVID, из которых 14 вызовов были связаны с детьми.

Поделиться:

Об авторе

Наверх страницы 📄Больше статей от этого автора
Alex

Alex

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,800,00%
EUR19,11+0,77%
GBP20,98+2,55%
UAH0,64–0,31%
RON3,94+0,81%
RUB0,23+0,25%

Курсы валют в MDL на 20.03.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд