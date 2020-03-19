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Газета "Кишиневские новости"

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Вторая жизнь военных объектов

19 марта
21:10 2020
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На Тайване нашли им новое применение

Этот остров практически весь прошлый век был точкой пересечения интересов Китая, Японии и США. Поэтому на Тайване с завидной регулярностью происходили вооруженные столкновения. Как результат – множество военных объектов, построенных в разное время для защиты городов и побережья. Причем многие из дотов и бункеров датируются еще периодом японского владычества.

Когда в 1949 году генералиссимус Чан Кай Ши с приспешниками бежал из материкового Китая на Тайвань, решено было модернизировать многие бункеры, чтобы они стали защитой от нападения с воздуха.

Но к началу нынешнего века все эти объекты уже вышли из строя и использованию для военных целей не подлежат. Им, передает Lenta.Ru, нашли другое применение. Вокруг некоторых разбили парки, другие стали оригинальным фоном для фотосессий, а какие-то используются фермерами под склады. Где-то открыты выставки и даже детский скалодром.

При этом исследование, проведенное социологами, показало, что многие жители острова ничего не знают об этих объектах.

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