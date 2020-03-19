В Шотландии вместо алкоголя теперь выпускают антисептики

Недостаток дезинфицирующих средств ощущается в разгар пандемии во всех странах. В Шотландии нашли способ сократить дефицит.

Как сообщила ВВС, один из ликероводочных заводов, прежде выпускавший джин, теперь переориентировался на антисептик для рук. Рецепт позаимствовали на сайте Всемирной организации здравоохранения. Планируется выпустить 400 литров дезинфицирующего геля.

К делу подключилась и пивоваренная компания. Причем здесь объявили о намерении бесплатно раздавать дезинфицирующий раствор всем нуждающимся.

Решили взять пример с шотландских коллег и на знаменитом Тираспольском винно-коньячном заводе «KVINT». Здесь тоже приступили к выпуску антисептика, и он уже продается в фирменных магазинах компании.