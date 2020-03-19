Налицо все признаки организованной кампании дезинформации

«Мы готовы ввести, в том числе, уголовную ответственность за распространение фейковых новостей и нагнетание паники. Уважаемые представители СМИ, и правительство, и министр, и администрация президента, и ВСБ открыты. Если у вас есть вопросы – задавайте, мы ответим, предоставим все детали. Но за продвижение различных фейков и слухов, которые распространяются в сетях о ситуации в той или иной больнице, вы будете наказаны!».

Такое заявление глава государства сделал после очередного заседания Кризисного штаба по проблеме коронавируса.

Предупреждение на столь высоком уровне прозвучало после того, как страну захлестнул вал фальшивых новостей, голосовых или текстовых сообщений, отправленных с помощью Viber, Whatsapp и Facebook. Они массированно рассылаются в последние дни, когда людей атакует коронавирус. Причем, как выяснилось, происходит это не только в Молдове. Подобные случаи зафиксированы в Румынии, России, Украине, Беларуси и других странах. На портале politics.md политолог Ян Лисневски опубликовал результаты анализа фальшивой информации. Его вывод: все фейки исходят из одного и того же командного центра и нацелены на то, чтобы посеять панику в обществе и ослабить доверие населения к действиям властей.

Распространители фальшивых новостей всюду действуют по одной технологии: размещают в группах социальных сетей устрашающую информацию, выбирая самую эмоциональную часть общества: школьников, мам и т.п. И каждый из адресатов передает «новость» дальше. Фантазией особой авторы тоже не отличаются. К примеру, сообщение о том, что ночью с вертолетов будут распылять дезинфицирующие вещества, было совершенно одинаковым и в Молдове, и в России, и в Беларуси.

Кстати, в социальных сетях уже едко посмеялись над этой информацией, изложив ее на свой лад: ночью с вертолетов будут сбрасывать гречку и туалетную бумагу, поэтому балконы закрывать не нужно.

Некоторые лица «по секрету» делятся информацией о том, что больницы трещат от наплыва пациентов с коронавирусом, а по ночам на кладбища вывозят сотни трупов.

Подделывают и официальные документы, а многие СМИ цитируют их, не проверяя достоверность в первоисточнике.

В ряде стран, где подобные фейки получили вирусное распространение, власти начали настоящую охоту на их авторов. В Румынии закрыли первый сайт, распространявший фальшивки. В России, Украине, Казахстане задержаны те, кто передавал фейковые новости.

Будем надеяться, вскоре подобная деятельность, имеющая все признаки координации из единого центра, будет пресечена и в Молдове.