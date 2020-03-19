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Газета "Кишиневские новости"

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Президент РМ провел встречу с иерархами Молдавской митрополии

Президент РМ провел встречу с иерархами Молдавской митрополии
19 марта
19:20 2020
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В ходе посещения северных районов страны президент Игорь Додон провёл встречу с двумя иерархами Молдавской митрополии: епископом Бельцким и Фалештским Маркеллом и епископом Единецким и Бричанским Никодимом.

«Говорили о бедствии, которое обрушилось на весь мир, и о мерах, предпринимаемых правительством и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты для преодоления угрозы. Обсудили также инструкции священнослужителям и мирянам, одобренные Священным Синодом Русской Православной Церкви и Синодом Молдавской митрополии», –отметил Игорь Додон после встречи.

Епископы Маркелл и Никодим сообщили президенту, что воскресные богослужения будут совершаться во дворах церквей, на открытом воздухе, с соблюдением дистанции между прихожанами. Все святые места обеспечат необходимыми дезинфицирующими препаратами. Работа всех воскресных школ будет приостановлена.

 

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