В ходе посещения северных районов страны президент Игорь Додон провёл встречу с двумя иерархами Молдавской митрополии: епископом Бельцким и Фалештским Маркеллом и епископом Единецким и Бричанским Никодимом.

«Говорили о бедствии, которое обрушилось на весь мир, и о мерах, предпринимаемых правительством и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты для преодоления угрозы. Обсудили также инструкции священнослужителям и мирянам, одобренные Священным Синодом Русской Православной Церкви и Синодом Молдавской митрополии», –отметил Игорь Додон после встречи.

Епископы Маркелл и Никодим сообщили президенту, что воскресные богослужения будут совершаться во дворах церквей, на открытом воздухе, с соблюдением дистанции между прихожанами. Все святые места обеспечат необходимыми дезинфицирующими препаратами. Работа всех воскресных школ будет приостановлена.