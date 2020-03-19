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Газета "Кишиневские новости"

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В Бельцах прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям

19 марта
19:18 2020
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В заседании комиссии, где обсуждались меры борьбы с распространением коронавируса, принял участие президент РМ Игорь Додон

COVID-19: Местные власти из 10 районов обсудили меры по борьбе с распространением коронавируса. На заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в работе которого принял участие президент Игорь Додон, присутствовали руководители районных комиссией из Бельц, Рышкан, Глодян, Фалешт, Сынджерей, Флорешт, Унген, Дрокии, Единец и Бричан.

Участники совещания обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране и действия, которые необходимо предпринять для противодействия распространению вируса нового типа.

Павел Войку проинформировал о том, что в настоящее время полиция совместно со специалистами ДЧС проводит инструктаж для председателей районов, начальников инспекторатов полиции, медиков из Агентства здравоохранения по теме деятельности комиссий по чрезвычайным ситуациям в кризисной ситуации, по их полномочиям и служебным обязанностям.

В ходе заседания Игорь Додон отметил, насколько важно осознавать тот факт, что для преодоления проблемы, связанной с коронавирусом, все комиссии по чрезвычайным ситуациям должны действовать синхронно и не допускать отклонений от решений Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению.

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