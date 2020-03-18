В испанском королевском доме разлад

Две особы королевской крови – занимающий испанский трон Филипе VI и его предшественник и по совместительству отец Хуан Карлос – не просто поссорились. Правящий монарх заявил, что отказывается от любого наследства, которое ему полагалось бы после смерти отца, и вообще отрекается от родителя, передает ТАСС. И это еще не все. Филипе VI объявил, что Хуана Карлоса лишают выплат из королевского бюджета, которые были ему назначены после отречения от престола в 2014 году. А это, между прочим, около 250 тыс. долларов ежегодно.

Что же случилось? Испанская пресса сообщила о расследовании коррупционного скандала с участием бывшего короля. В публикациях говорится, что Хуан Карлос небескорыстно способствовал заключению сделки, в результате которой испанским компаниям достался крупный контракт на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой. В благодарность саудовская сторона перечислила экс-монарху многомиллионные комиссионные. И ему еще очень повезло, потому что на особу королевской крови уголовное дело заводить не будут.

А Филипе VI решил, что доброе имя дороже родственных связей.