Музей Библии в Вашингтоне вместо подлинников хранил подделки

Это сенсация, только со знаком «минус». Завершена двухлетняя экспертиза ценных экспонатов – древних манускриптов III – I веков до нашей эры, известных как свитки Мертвого моря. Они были обнаружены на побережье в Израиле.

Шестнадцать фрагментов этих свитков с текстами из Ветхого Завета Музей Библии приобрел осенью 2017 года. Их считали одними из важнейших археологических открытий ХХ века.

Вообще-то подлинность приобретения была поставлена под сомнение сразу, но окончательное слово было за экспертами. Исследование проводила компания Art Fraud Insights. И, по ее сообщению, все экспонаты оказались подделками. Выявить их позволили современные технологии. Выяснилось, что свитки действительно сделаны из древней кожи, вот текст написан довольно современными чернилами, которые искусственно состарили для имитации подлинности.

Известно, что другие части коллекции свитков хранятся еще в двух музеях США, а также в Музее Израиля в Иерусалиме. Не исключено, что и эти «артефакты» – новодел.