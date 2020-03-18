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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Молдаване навестили пингвинов

18 марта
23:29 2020
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Наши соотечественники участвовали в экспедиции в Антарктиду

Группа жителей Молдовы вернулась из морского путешествия, которое они совершили в страну вечных льдов. Месяц смельчаки провели в экстремальных условиях. Вообще-то февраль в Южном полушарии – последний месяц лета. Но по нашим представлениям это самый разгар зимы: пронизывающий холод, скорость ветра больше 100 км/час, внушительных размеров айсберги и огромные волны в придачу.  А в проливе Дрейка отважные путешественники вообще попали в чрезвычайную ситуацию: высота волн достигала десяти метров, а на судне заглох мотор.

Но все хорошо, что хорошо кончается. Экспедиция благополучно завершена, отобраны пробы грунта и воды. Как сообщает NOI.md, они будут переданы специалистам из Бухареста. А впечатления, накопленные во время путешествия, лягут в основу документального фильма. Ожидается, что его можно будет увидеть к концу года.

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