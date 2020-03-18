Президент Игорь Додон потребовал выявить и наказать координаторов сайтов, распространяющих фейки о коронавирусе

Об этом Додон заявил после очередного заседания Кризисного штаба по проблеме коронавируса.

«Выступил с призывом к представителям СМИ, особенно к тем, которые публикуют фейки. Отметил, что все ведомства, участвующие в борьбе с COVID-19, доказали полную открытость прессе, но, несмотря на это, продолжается распространение множества фальшивых новостей, создающих панику в обществе», – заявил президент.

Глава государства сказал, что уже разрабатываются меры наказания, в том числе введения уголовной ответственности, за фейковые новости и нагнетание паники среди населения.

Игорь Додон попросил ответственные ведомства проверить источники этих фальшивок и выявить координаторов сайтов, распространяющих фейки.

«А наказание для них должно быть соразмерным, в соответствии с законодательством», – отметил Игорь Додон.