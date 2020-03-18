Президент предупредил спекулянтов, повышающих цены во время кризиса
Игорь Додон пригрозил экономическим агентам, которые завышают цены на товары во время эпидемии.
Президент Игорь Додон предупредил предпринимателей, которые завышают цены на товары. Глава государства заявил: если цены будут необоснованно увеличиваться, власти введут ограничения стоимости товаров.
«Мы разрабатываем пакет мер для поддержки реального сектора экономики и граждан, которые находятся дома. Но хочу дать сигнал и сетевым магазинам. На отдельные товары были повышены цены. Предупреждаем относительно продуктов питания, и, в особенности, первой необходимости: мы знаем, что на этом этапе нет предпосылок для увеличения цен. Остановите спекуляцию! В противном случае, в срочном порядке мы будем вынуждены перейти к ограничению цен на отдельные товары первой необходимости», – заключил Игорь Додон.