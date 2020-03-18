Игорь Додон пригрозил экономическим агентам, которые завышают цены на товары во время эпидемии.

Президент Игорь Додон предупредил предпринимателей, которые завышают цены на товары. Глава государства заявил: если цены будут необоснованно увеличиваться, власти введут ограничения стоимости товаров.

«Мы разрабатываем пакет мер для поддержки реального сектора экономики и граждан, которые находятся дома. Но хочу дать сигнал и сетевым магазинам. На отдельные товары были повышены цены. Предупреждаем относительно продуктов питания, и, в особенности, первой необходимости: мы знаем, что на этом этапе нет предпосылок для увеличения цен. Остановите спекуляцию! В противном случае, в срочном порядке мы будем вынуждены перейти к ограничению цен на отдельные товары первой необходимости», – заключил Игорь Додон.