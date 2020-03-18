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Газета "Кишиневские новости"

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В Румынии готовы ввести «потолок» цен на продукты

18 марта
12:28 2020
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После введения в Румынии чрезвычайного положения к согражданам обратился президент Клаус Йоханнис, сообщает Международное румынское радио.

Глава государства не исключил того, что при необходимости у частных владельцев могут быть реквизированы лекарственные и дезинфицирующие средства. Также предполагается ввести некий потолок цен на продукты первой необходимости, коммунальные и медицинские услуги. Йоханнис заявил, что судопроизводство будет осуществляться не в полном объеме, с введением чрезвычайного положения рассматриваются дела лишь особой важности.

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