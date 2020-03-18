После введения в Румынии чрезвычайного положения к согражданам обратился президент Клаус Йоханнис, сообщает Международное румынское радио.

Глава государства не исключил того, что при необходимости у частных владельцев могут быть реквизированы лекарственные и дезинфицирующие средства. Также предполагается ввести некий потолок цен на продукты первой необходимости, коммунальные и медицинские услуги. Йоханнис заявил, что судопроизводство будет осуществляться не в полном объеме, с введением чрезвычайного положения рассматриваются дела лишь особой важности.