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Газета "Кишиневские новости"

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Банки Молдовы вводят новые правила для погашения кредитов

18 марта
12:26 2020
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НБМ утвердил меры по поддержке физических лиц – потребителей банковских кредитов на чрезвычайный период

Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение, позволяющее лицензированным банкам гибко управлять платежными обязательствами физических лиц, испытывающих трудности при оплате по договорным кредитам, в условиях чрезвычайного положения.

Решение облегчает предоставление лицензированными банками некоторых льгот по оплате существующих кредитов физических лиц до 31 мая 2020 года.

Эти меры смогут быть применены банками выборочно и индивидуально в соответствии с их собственными возможностями, нормами и договорными положениями. В то же время решение НБМ определяет необходимость осторожного управления банками всеми рисками в целях поддержания стабильности банковского сектора и защиты вкладчиков.

Изменение сроков погашения платежей и/или сумм платежей по данным кредитам до 31 июля 2020 года не приведет к их классификации в более жесткую категорию, чем категория, существовавшая на день принятия настоящего решения.

Решение не касается новых кредитов, предоставленных в течение указанного периода.

Физическим лицам, которые могут продолжать выплачивать свои кредиты, особенно посредством дистанционной оплаты, рекомендуется это делать.

Лицензированные банки Республики Молдова обладают достаточной ликвидностью и капиталом, они надежны и стабильны.

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