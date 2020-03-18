Пациентку, у которой первой в Молдове обнаружили коронавирус, готовят к выписке из больницы

Об этом сообщил директор Республиканской клинической больницы Анатол Чуботару. По словам медика, состояние здоровья женщины удовлетворительное, а врачи ожидают результатов второго теста. Если он будет отрицательным, пациентку выпишут в течение следующих двух дней. Женщине 48 лет, ее в тяжелом состоянии госпитализировали 7 марта, когда она прилетел в Молдову из Италии. По последним данным, в Молдове подтверждены 30 случаев заболевания коронавирусом, из которых 18 импортированные. Возраст пациентов варьирует от 8 до 69 лет. Состояние 2 человек медики оценивают как тяжелое, еще двое – в удовлетворительном, а 21 человек находятся в состоянии средней тяжести.