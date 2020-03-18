На этом этапе действуют решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которые уже сообщены жителям Молдовы. Среди них: приостановка до 1 апреля 2020 года работы магазинов, за исключением тех, которые торгуют продуктами питания, лекарствами и нефтепродуктами; деятельности рынков, центров реабилитации/восстановления, в т.ч. бальнеологических; работы заведений общественного питания, за исключением тех, что заняты обработкой и дистрибуцией продуктов в режиме катеринга. Также приостановлено воздушное сообщение со всеми странами мира; международное железнодорожное сообщение, доступ иностранцев на территорию страны, за исключением аккредитованных дипломатов и лиц, сопровождающих грузы. Ограничение не распространяется на иностранцев, которые уже находятся на территории Молдовы. Граждане РМ могут свободно въезжать в страну. Руководство страны обращается ко всем молдавским гражданам, находящимся за рубежом, воздержаться от поездок, так как из-за введенных ограничений другими странами, они могут оказаться заблокированными на границе этих государств. В этих условиях деятельность предприятий не ограничивается, но она будет осуществляться с соблюдением санитарных норм, рекомендуемых властями. Разрешается торговая деятельность по поставкам товаров в режиме он-лайн, работа общественного и междугороднего транспорта, оптовая торговля, банковская деятельность, общественное питание в режиме катеринга, строительные работы, включая и на очистной станции Кишинева с соблюдением санитарных норм. Также будет увеличен период пребывания дома школьников, студентов и педагогов посредством обеспечения продолжения образовательного процесса дистанционным методом.

Государство с помощью налоговых мер окажет поддержку экономике. Так, будет ослаблена кредитная политика, перенесен срок оплаты подоходного налога для юридических лиц. Все остальные налоги необходимо оплачивать в сроки, предусмотренные законодательством. Если до пятницы, 20 марта, будет отмечено снижение случаев заражения коронавирусом, часть решений Национальной чрезвычайной комиссии могут пересмотреть. Прежде всего те, которые ограничивают работу торговых заведений.