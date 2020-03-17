Министерство финансов потребовало у банков не применять пени за просрочку платежей по кредитам

Министерство финансов обратилось к НБМ и коммерческим банкам с просьбой рассмотреть возможность приостановки или отмены платежей по кредитам на период март-май текущего года.

Также в этот период рекомендуется не применять начисление штрафных санкций за опоздание при оплате займов.

По расчетам минфина, эта мера позволит сохранить платежеспособность граждан Молдовы, а также ограничить негативные эффекты пандемии на сам банковский сектор.