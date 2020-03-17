С коронавирусом бороться – не деньги из бюджета красть

Сегодня на пленарном заседании парламента фин Плахотнюка и лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду в свойственной ему высокомерной манере решил вопросом поставить в тупик пришедшего в законодательный орган председателя правительства Иона Кику.

Поводом стал перечень мер при чрезвычайной ситуации в связи с распространившейся уже в ста пятидесяти странах мира пандемии коронавируса. Канду потребовал уточнения, какие именно меры будут приниматься разными ведомствами.

Реакция Кику была мгновенной и резкой, вызвавшей аплодисменты депутатов: «Заверяю вас, в этот раз правительство не возьмет миллиард у Нацбанка, чтобы покрыть преступление, как это было осенью 2014 года. Потому, если вы ожидаете мер подобного рода – не дождетесь». Премьер уточнил – кабинет министров будет действовать в зависимости от ситуации, но уж точно не так, как правительство Лянкэ, поставившее интересы населения на последнее место и позволившее увести из казны страны в оффшоры около миллиарда евро, возвращать которые вынуждены будут налогоплательщики.