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Газета "Кишиневские новости"

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В парламенте Молдовы вспомнили о краже 1млрд $ при премьере Лянкэ

17 марта
18:12 2020
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С коронавирусом бороться не деньги из бюджета красть

Сегодня на пленарном заседании парламента фин Плахотнюка и лидер парламентской группы Pro Moldova Андриан Канду в свойственной ему высокомерной манере решил вопросом поставить в тупик пришедшего в законодательный орган председателя правительства Иона Кику.

Поводом стал перечень мер при чрезвычайной ситуации в связи с распространившейся уже в ста пятидесяти странах мира пандемии коронавируса. Канду потребовал уточнения, какие именно меры будут приниматься разными ведомствами.

Реакция Кику была мгновенной и резкой, вызвавшей аплодисменты депутатов: «Заверяю вас, в этот раз правительство не возьмет миллиард у Нацбанка, чтобы покрыть преступление, как это было осенью 2014 года. Потому, если вы ожидаете мер подобного рода – не дождетесь». Премьер уточнил – кабинет министров будет действовать в зависимости от ситуации, но уж точно не так, как правительство Лянкэ, поставившее интересы населения на последнее место и позволившее увести из казны страны в оффшоры около миллиарда евро, возвращать которые вынуждены будут налогоплательщики.

 

 

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