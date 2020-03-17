Парламент принял решение о введении чрезвычайного положения в Молдове на период с 17 марта по 15 мая 2020 года

Решение вступило в силу с момента одобрения парламентариями и опубликования в Официальном мониторе. Чрезвычайное положение введено с связи ситуацией, связанной с вирусом COVID-19. Премьер Ион Кику уточнил, что на данный момент ЧП введено в 12 европейских государствах, включая и Румынию. Он объяснил депутатам, что 60-дневный срок запрошен с учетом развития пандемии в других государствах.

«Я был бы очень рад придти к вам на будущей неделе и просить отмены чрезвычайного положения», – сказал премьер.

Глава кабмина поблагодарил медиков за самоотверженность и профессионализм, а граждан и предпринимателей за проявление гражданского духа, который они продемонстрировали в этот период.

«Мы будем действовать со всей решимостью для обеспечения стабильности в стране и защиты здоровья граждан», – заявил Кику.

На период чрезвычайного положения могут быть предприняты следующие меры:

a) временная эвакуация граждан из зон, представляющих угрозу для жизни, с обязательным обеспечением их местами постоянного или временного проживания; b) введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;

с) введение нормированного потребления продуктов питания и других предметов первой необходимости;

d) введение карантина и проведение других обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий; e) осуществление в установленном законом порядке реквизиции имущества в целях предупреждения ситуаций, приведших к объявлению чрезвычайного положения, и ликвидации их последствий; f) установление особого режима работы хозяйствующих субъектов и публичных учреждений, решение иных вопросов их деятельности в целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; g) изменение порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей хозяйствующих субъектов и публичных учреждений; h) запрещение отставки работников, кроме случаев, предусмотренных нормативными актами для данного периода; i) вызов граждан для выполнения трудовой обязанности в интересах общества в соответствии с законом; j) введение особых правил пользования средствами связи.

При чрезвычайном положении все распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям являются обязательными к исполнению руководителями центральной и местной администраций, экономическими агентами, госведомствами, а также гражданами и другими лицами, находящимися на территории Молдовы.