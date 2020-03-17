Соседи из-за Прута вновь примеряют на себя роль старшего брата

В румынском Министерстве иностранных дел союз между молдавскими социалистами и демократами назвали «сомнительной коалицией», об этом сообщается в пресс-релизе МИДа соседней страны.

В очередной, сто десятый раз с 2010 года из Бухареста сообщают: финансовая помощь Кишиневу будет предоставлена лишь тогда, когда он направит свои стопы исключительно в сторону Брюсселя. В Румынии считают, что последние несколько месяцев Республика Молдова не реформирует свои политику и экономику в «нужном» направлении. «МИД принял к сведению события, произошедшие в Кишиневе, связанные с подписанием соглашения о заключении нового альянса. Министерство иностранных дел констатирует – за последние четыре месяца в Молдове не произошло никаких событий, которые свидетельствовали бы об осуществлении европейских реформ», – говорится в официальном документе. Многие аналитики в Кишиневе отметили: данное послание отличается высокомерием, незнанием местных реалий и никак не будет способствовать налаживанию нормальных отношений между Республикой Молдова и Румынией.