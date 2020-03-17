По итогам опроса, почти 65% экспертов считают, что Игорь Додон победит на президентских выборах

На предстоящих президентских выборах 65% экспертов отдают предпочтению Игорю Додону, 35% – Майе Санду. Если во второй тур президентских выборов попадают Игорь Додон и Майя Санду, действующий глава государства одержит победу. Такого мнения придерживаются большинство экспертов, которые приняли участие в мартовском выпуске избирательного барометра 2020. Исследование проводилось компанией «I Data». Таким образом, президент Игорь Додон получил поддержку почти 65% экспертов, а лидер ПДС Майя Санду – только 35%. Исследование проводилось на национальном уровне в период с 13 по 15 марта по телефону и опросом экспертов. Выборка составляет 300 человек и 17 экспертов, представляющих 7 политических партий. Погрешность оценивается в 5,4%.