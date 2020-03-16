На неопределенное время еженедельные совещания руководителей муниципальных служб будут осуществляться в режиме онлайн, сообщил на пресс-конференции примар Кишинева Ион Чебан.

Мера вполне оправдана и призвана исключить риск, когда бы все руководство города оказалось вдруг с коронавирусом в больницах. «Мы не хотим рисковать людьми. Столицей будут управлять так, чтобы справиться с кризисом», – объяснил свою позицию Чебан. Также мэр попросил кишиневцев, особенно пожилых, отложить посещение примэрии до лучших времен.

В Иране, вовремя не принявшем подобные меры, у 23 депутатов парламента из 290 нашли признаки коронавируса.