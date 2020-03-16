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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Столице нужны деньги для борьбы с распространением коронавируса

16 марта
23:00 2020
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Генеральный примар столицы Ион Чебан сообщил журналистам – в Кишиневе будут открыты банковские счета, на которые желающие могут перечислить деньги для борьбы с распространением коронавируса.

Поступившие средства направят на поддержку медиков, нужды заболевших и закупку необходимого медицинского оборудования. «Мы будем еженедельно публиковать отчеты, в которых сообщим, на что пошли пожертвования», – заверил журналистов генпримар. Уже сегодня, по заказу мэрии, отпечатано двести тысяч информационных буклетов, в коих рассказывается, как можно предохранить себя от заражения коронавирусом.

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