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Газета "Кишиневские новости"

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Шенгенская зона превращается в «зону»

16 марта
22:59 2020
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что на въезд в страны Шенгенской зоны вводится запрет на тридцать дней, сообщает Reuters.

Еврочиновница уточнила – ограничения на посещение стран ЕС могут быть продлены на неопределенное время. «Чем меньше поездок, тем лучше мы сможем сдержать вирус», – отметила Урсула фор дер Ляйен. Ограничения не будут распространяться на врачей, например, таких, которые прилетели из Китая в Италию на помощь, научных работников, разрабатывающих средства борьбы с коронавирусом, и дипломатов.

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