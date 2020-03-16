Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что на въезд в страны Шенгенской зоны вводится запрет на тридцать дней, сообщает Reuters.

Еврочиновница уточнила – ограничения на посещение стран ЕС могут быть продлены на неопределенное время. «Чем меньше поездок, тем лучше мы сможем сдержать вирус», – отметила Урсула фор дер Ляйен. Ограничения не будут распространяться на врачей, например, таких, которые прилетели из Китая в Италию на помощь, научных работников, разрабатывающих средства борьбы с коронавирусом, и дипломатов.