Министерство здравоохранения сообщило о первой пациентке, которая выздоровела после заражения коронавирусом

«Мы провели два анализа, для подтверждения после проведения лечения, которые показали отсутствие вируса COVID-19. Пациентка чувствует себя хорошо, ее перевели из изолятора в отделение, завтра ее выпишут», – сообщила глава минздрава Виорика Думбрэвяну.

«Надеюсь, что в последующие дни у нас будет возможность сообщить о большем количестве исцеленных пациентов», – добавила она.

В настоящее время в Молдове подтверждены 29 случаев заражения коронавирусом, из которых 15 – импортированные, а 14 – локального происхождения.