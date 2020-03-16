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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Молдавские врачи вылечили первого больного коронавирусом

16 марта
18:57 2020
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Министерство здравоохранения сообщило о первой пациентке, которая выздоровела после заражения коронавирусом

«Мы провели два анализа, для подтверждения после проведения лечения, которые показали отсутствие вируса COVID-19. Пациентка чувствует себя хорошо, ее перевели из изолятора в отделение, завтра ее выпишут», – сообщила глава минздрава Виорика Думбрэвяну.

«Надеюсь, что в последующие дни у нас будет возможность сообщить о большем количестве исцеленных пациентов», – добавила она.

В настоящее время в Молдове подтверждены 29 случаев заражения коронавирусом, из которых 15 – импортированные, а 14 – локального происхождения.

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