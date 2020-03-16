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Газета "Кишиневские новости"

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Кто из молдавских политиков ждет первых смертельных случаев?

16 марта
17:44 2020
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Игорь Додон обратился к политикам: Внесите свой вклад в спасение страны, не пытайтесь столкнуть ее в пропасть!

Президент Игорь Додон обратился к политическому классу Молдовы на фоне эпидемии COVID-19. Игорь Додон отметил, что отдельные оппозиционные политики до сих пор не поняли масштаба кризиса, через который проходит страна, и продолжают распространять слухи и сеять панику.

«Есть и такие политики, которые разочарованно ждут появления первых смертельных случаев, они даже их предвосхищают в социальных сетях в желании цинично воспользоваться этим кризисом. Давайте хотя бы на фоне этого вызова для нашего общества прекратим борьбу, политические спекуляции, необоснованную критику и дезинформацию. Внесите вклад в спасение страны, не пытайтесь столкнуть ее в пропасть! Политики приходят и уходят, но Страна и Народ должны остаться!» – заявил президент Игорь Додон.

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