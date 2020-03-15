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Газета "Кишиневские новости"

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Президент проверил работу КПП в кризисной ситуации

15 марта
16:45 2020
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Игорь Додон вместе с министром внутренних дел Павлом Войку, начальником Пограничной полиции Корнелиу Грозой и генеральным директором Таможенной службы Серджиу Бурдужей проинспектировали контрольно-пропускной пункт «Леушень» на границе с Румынией, проверили уровень применения особых мер, предписанных правительством в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

Глава государства удостоверился, что сотрудники КПП не только строго выполняют должностные обязанности, но и соблюдают меры предосторожности при контакте с гражданами, перемещающимися через границу: персонал одет в индивидуальные защитные костюмы, работает в масках и перчатках, а прибывающим в страну измеряют температуру при помощи термосканера и просят их изложить достоверную информацию о прошедшей поездке.

Кроме того, на видимых местах помещена информация о гигиенических и профилактических мерах, а вместе с паспортами гражданам выдают буклеты с рекомендациями специалистов. Люди с пониманием относятся к проводимым властями процедурам.

Президента проинформировали о том, что за последние дни пассажиропоток существенно сократился. Так, в Республику Молдова за последние сутки въехали 17218 человек, что на 6,6% меньше предыдущих суток и на 12% меньше, чем в этот день год назад.

Игоря Додона заверили в том, что, если другие КПП на границе будут закрыты и трансграничный поток в Леушень возрастет, пограничная полиция и таможенная служба будут работать с максимальной нагрузкой и в постоянной координации с медицинскими работниками с целью снижения риска заражения людей и распространения коронавируса.

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