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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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В связи с угрозой коронавируса Центральный рынок закрывают  

13 марта
21:32 2020
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В пятницу примар Кишинева Ион Чебан распорядился закрыть с понедельника Центральный рынок Кишинева. Объясняется это решение угрозой распространения коронавируса.

Как долго будет приостановлена торговля – неизвестно. Рассматривается возможность остановить торговлю и на базарах микрорайонов столицы. Власти города намерены максимально сократить непосредственное общение госслужащих и получателей социальных услуг. Оказывать их будут по возможности удаленно, посредством сети Интернет.

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