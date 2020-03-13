В пятницу примар Кишинева Ион Чебан распорядился закрыть с понедельника Центральный рынок Кишинева. Объясняется это решение угрозой распространения коронавируса.

Как долго будет приостановлена торговля – неизвестно. Рассматривается возможность остановить торговлю и на базарах микрорайонов столицы. Власти города намерены максимально сократить непосредственное общение госслужащих и получателей социальных услуг. Оказывать их будут по возможности удаленно, посредством сети Интернет.