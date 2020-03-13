С воскресенья прекращаются полеты на Австрию, Бельгию, Чехию, Румынию, Португалию, Кипр

Власти опубликовали предупреждение для граждан, которые собираются лететь из Испании и Франции. Авиасообщение будет приостановлено в воскресенье. Премьер Ион Кику сообщил, что прекращение полетов из Испании и Франции произойдет в ночь с субботы на воскресенье, а не сегодня вечером, как было объявлено ранее.

«Так как у нас есть информация, что часть сограждан уже направилась в аэропорт, мы решили отложить. В то же время в ночь с воскресенья на понедельник будут прекращены полеты на Австрию, Бельгию, Чехию, Румынию, Португалию, Кипр… Если будет необходимо, мы примем и другие решения», – уточнил Кику.

Напомним, что сегодня в Молдове введен в действие красный код опасности в связи с распространением вируса COVID-19.