Решение принято Высшей судебной палатой после обращения Центральной избирательной комиссии.

ЦИК потребовал аннулировать регистрацию в качества кандидата Виталия Балински после того, как Дорин Киртоакэ пожаловался на выявленные нарушения при проведении агитации со стороны претендента от Партии «Шор».

В ходе проверки ЦИК выяснил, что Партия «Шор» использовала финансовые ресурсы, которые не были включены в отчеты, проводила агитационные мероприятия до начала кампании и подкупала избирателей.

Так, выяснилось, что Партия «Шор» организовала в период с 17 января по 29 февраля транспортировку жителей из Хынчештского округа на различные мероприятия и в туристические места в Оргеевском районе.

ЦИК установил, что во время этих поездок люди получали различные подарки и их призывали голосовать за кандидата от Партии «Шор».

На оказавшихся в распоряжении Центризбиркома видеокадрах депутат этого политформирования Марина Таубер и его лидер Илан Шор обещают избирателям по 3000 леев в случае, если их выдвиженец одержит победу 15 марта.