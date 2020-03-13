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Газета "Кишиневские новости"

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Кандидат от партии «Шор» снят с выборов в одномандатном округе №38

13 марта
21:30 2020
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Решение принято Высшей судебной палатой после обращения Центральной избирательной комиссии.

ЦИК потребовал аннулировать регистрацию в качества кандидата Виталия Балински после того, как Дорин Киртоакэ пожаловался на выявленные нарушения при проведении агитации со стороны претендента от Партии «Шор».

В ходе проверки ЦИК выяснил, что Партия «Шор» использовала финансовые ресурсы, которые не были включены в отчеты, проводила агитационные мероприятия до начала кампании и подкупала избирателей.

Так, выяснилось, что Партия «Шор» организовала в период с 17 января по 29 февраля транспортировку жителей из Хынчештского округа на различные мероприятия и в туристические места в Оргеевском районе.

ЦИК установил, что во время этих поездок люди получали различные подарки и их призывали голосовать за кандидата от Партии «Шор».

На оказавшихся в распоряжении Центризбиркома видеокадрах депутат этого политформирования Марина Таубер и его лидер Илан Шор обещают избирателям по 3000 леев в случае, если их выдвиженец одержит победу 15 марта.

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