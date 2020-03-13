Первый транш российского кредита поступит на счета госбюджета в начале апреля. Об этом сообщил премьер Ион Кику

«Было одобрено решение наделить полномочиями Посла Республики Молдова в Российской Федерации Андрея Негуца, чтобы он подписал соглашение с Российской Федерацией. Затем соглашение будет ратифицировано, а в начале апреля первый транш поступит на счета государственного бюджета, второй будет перечислен, когда он нам потребуется», – уточнил Кику.

Премьер также рассказал и об условиях займа.

«Ставка – 2%, срок -11 лет, льготный период – 1 год», – заявил Кику.

Напомним, что и Игорь Додон в рамках еженедельной программы «Президент отвечает» заявил, что 200 млн долларов США российского кредита могут поступить в Молдову в начале апреля.

Государственная Дума Российской Федерации 12 марта внесла поправки в бюджет страны, предусмотрев выделение кредита Молдове.