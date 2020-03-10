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Газета "Кишиневские новости"

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«Бензиновые короли» в Молдове снизили цены на бензин и дизтопливо

10 марта
10:20 2020
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На фоне произошедшего в мире с начала недели обвала цен на нефть поставщики топлива в Молдове тоже начали снижать стоимость бензина и дизтоплива. По крайней мере, несколько АЗС уже афишировали более низкие цены на топливо. Например, бензин подешевел в среднем на 1 лей, а дизельное топливо на 90 банов. В итоге, новая цена за литр бензина с октановым числом 95 составляет 17,55 леев, а литр дизельного топлива стоит от 15,50 леев.

Заметим, что с начала года топливо дешевело уже два раз. Похоже, что «бензиновые короли» в нашей стране вняли призывам властей устанавливать цены в соответствии с мировыми тенденциями.

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