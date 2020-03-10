На фоне произошедшего в мире с начала недели обвала цен на нефть поставщики топлива в Молдове тоже начали снижать стоимость бензина и дизтоплива. По крайней мере, несколько АЗС уже афишировали более низкие цены на топливо. Например, бензин подешевел в среднем на 1 лей, а дизельное топливо на 90 банов. В итоге, новая цена за литр бензина с октановым числом 95 составляет 17,55 леев, а литр дизельного топлива стоит от 15,50 леев.

Заметим, что с начала года топливо дешевело уже два раз. Похоже, что «бензиновые короли» в нашей стране вняли призывам властей устанавливать цены в соответствии с мировыми тенденциями.