Эпидемиологическая карточка получает статус ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА. Что грозит тем, кто заполняет его неверными данными

Кабинет министров даст положительное заключение проекту, который предусматривает жесткие санкции для лиц, не соблюдающих рекомендации врачей относительно профилактических мер в отношении коронавируса. Эта тема была обсуждена в ходе заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

«Уже отмечены случаи, когда граждане не подчиняются решениям властей и у нас нет законного механизма их наказания», – заявил премьер Ион Кику.

Министр МВД Павел Войку объяснил, что документ уже разрабатывается и находится в Министерстве юстиции.

«Лиц, которые предоставляют недостоверную информацию, нарушают карантинный режим, ждет наказание вплоть до уголовного. В то же время рассматриваем вариант, чтобы статус эпидемиологической карточки стал официальным. Таким образом лица, которые указывают неверные данные, будут уголовно преследоваться за фальсификацию документов», – заявил Войку.

В Молдове до сих пор зафиксирован один случай заражения. Заболевшая женщина недавно вернулась самолетом из Италии. Власти объявили, что выявили 14 пассажиров данного авиарейса, так как в эпидемиологических карточках указывались недостоверные данные.

Сегодня Игорь Додон сообщил о введении жестких мер в отношении тех, кто не соблюдает рекомендации и профилактические меры, необходимые для недопущения распространения вируса.