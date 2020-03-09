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Газета "Кишиневские новости"

Здоровье

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Транзит авиапассажиров через Молдову ЗАПРЕЩЕН

09 марта
22:06 2020
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Доступ в Кишиневский аэропорт с 11 марта будет позволен только молдавским гражданам, прибывшим авиарейсами из зон, затронутых вирусом

С 11 марта по 31 марта власти ограничат полеты из зон повышенного риска распространения вируса COVID-19. Решение было принято на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Таким образом из данных зон на борт самолетов будут допускаться только граждане Молдовы.

Решение было поддержано также и врачами-эпидемиологами.

В то же время граждане Молдовы, которые обладают и иным гражданством, должны будут предъявлять документы, подтверждающие подданство нашей страны.

В Молдове до сих пор зафиксирован один случай заражения. Заболевшая женщина недавно вернулась из Италии

Уточним, что с 9 марта Румыния запретила все полеты в обе стороны с Италией.

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