Или почему оппозицию раздражают действия президента страны и премьер-министра по предотвращению распространения опасного вируса?

Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ призывает политиков отказаться от спекуляций на тему коронавируса, и прекратить заниматься пиаром за счет глобальной опасности. Об это он написал на своей странице в социальной сети.

«Замечаем в последние дни конвульсии отдельных оппозиционных политиков на тему коронавируса, который, к сожалению, был импортирован и в Республику Молдова.

Слава Богу, пока это единственный случай, а власти, включая медиков, оперативно и профессионально вмешались, чтобы изолировать зараженного человека и стабилизировать его состояние.

Тема COVID-19 находится в центре внимания первых лиц государства, включая президента страны Игоря Додона и премьер-министра Иона Кику. Вмешательство главы государства, как и четкие меры премьера, беспокоят оппозицию, которая постоянно выдумывает басни по типу: «это не дело президента», «какое отношение имеет президент к этой теме» и т.д.

Граждане понимают, что ОППОЗИЦИЯ ХОЧЕТ ЭПИДЕМИЮ КОРОНАВИРУСА В МОЛДОВЕ! Хотят, чтобы обвинить власти и президента страны в том, что не были предприняты все необходимые меры для ограничения распространения в стране, и таким образом получить политические дивиденды.

Это цинично, даже дьявольски! Обращаю внимание на впечатление, которое создается: оппозиция хочет эпидемии, чтобы получить политическую и избирательную выгоду, поэтому возмущается тем, что президент и правительство действуют четко и эффективно для воспрепятствования распространения коронавируса.

Давайте оставим в стороне политику и спекуляции, потому что эта глобальная опасность не обращает внимание на партийный билет, когда выбирает жертв. Сейчас есть необходимость в единении перед лицом самого большого вызова в отношении человечества за последние десятилетия. Здоровье и жизнь наших граждан – приоритетны!» – написал Корнелиу Фуркулицэ.