Дороги в северной части страны в нынешнем году превратятся в строительную площадку. Власти планируют восстановить дорожное полотно на участках 20 км Кишинев-Оргеев-Бельцы, 57 км на трассе Бельцы-Крива, 44 км дороги R7 – Пэшкэуць-Кэлинешть-Фалешты, а также 5 км трассы Оргеев-Бричаны.

Этот вопрос обсуждался сегодня во время рабочего заседания с участием премьер-министра Иона Кику и представителей Государственной администрации дорог.

В нынешнем году общая сумма запланированных расходов в дорожном фонде составляет 1,7 млрд леев. Почти 400 млн леев будут направлены на продолжение ремонтных работ, начатых ранее, а свыше полумиллиарда леев выделят на строительство новых объектов. Глава кабмина потребовал создать эффективный механизм надзора на всех стройплощадках и обеспечить высокое качество работ и используемых материалов.