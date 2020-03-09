«Накормили нас плациндами и мясом и отправили в монастырь». Жители Хынчешт рассказали, как их пытались подкупить.

Партия «Шор» нарушила законодательство в борьбе за еще один мандат депутата от Хынчешт. Журналисты портала scheme.md опубликовали многочисленные документы, а также видеокадры, которые доказывают имевшее место правонарушение. Речь идет о протоколах, составленных полицейскими, в которых описано, со слов людей, как их пытались подкупить.

«Мы приехали в Оргеев, и для нас провели экскурсию по городу. Затем мы поехали в парк развлечений « Orhei Land». Под конец нас отвезли в ресторан «Elada», где Виталие Балински и Марина Таубер призывали нас голосовать за представителя Партии «Шор», – цитируют журналисты фрагмент протокола.

Из содержимого документов становится ясно, что депутаты Партии «Шор» отправляли людей и в монастырь Куркь, а в ресторане их угощали «пиццей, плациндами, мясом и алкогольными напитками».

Затем им обещали, что, если они проголосуют за указанного кандидата, их обеспечат подключением к системе водоснабжения. Согласно расследованию, в период с 19 января было зафиксировано порядка 45 подобных случаев – организованных поездок граждан в парк развлечений. Каждый раз для этих целей использовались автобусы большой вместимости – до 60 человек. Все оказанные услуги, в том числе развлекательного плана, были бесплатными.

Напомним, что ЦИК обратился в Апелляционную палату с требованием отменить регистрацию в одномандатном округе №38 кандидата от Партии «Шор» Виталия Балинского. С жалобой в Центризбирком обратился представитель Либеральной партии, который указал на допущенные нарушения при проведении избирательной кампании.